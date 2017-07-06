Игру с трояном загрузили из магазина Google Play более 1 млн пользователей

«Доктор Веб» обнаружил в магазине Google Play игру со встроенным трояном-загрузчиком: программа способна скачивать на мобильное устройство, устанавливать и запускать те или иные модули.

Вредоносное приложение — Android.DownLoader.558.origin — интегрировано в популярную игру BlazBlue RR - Real Action Game. Её загрузили уже более 1 млн владельцев смартфонов и планшетов под управлением операционных систем Android.

Троян является частью специализированного SDK-комплекта под названием Excelliance, предназначенного для автоматизации и упрощения обновления Android-программ. Этот инструмент позволяет загружать необходимые компоненты по отдельности без переустановки всего программного пакета.

Однако, отмечает «Доктор Веб», платформа Excelliance работает как троян-загрузчик, поскольку может скачивать и запускать непроверенные компоненты приложений. Такой способ обновления нарушает правила каталога Google Play.

Зловред начинает работу при первом старте игры, в которую он встроен. После этого он самостоятельно загружается при каждом подключении мобильного устройства к Интернету, даже если пользователь больше не запускает заражённое приложение.

Троянский модуль отслеживает сетевую активность и пытается соединиться с управляющим сервером. В зависимости от настроек программа может загружать различные компоненты: это apk-, dex- и elf-файлы. При этом их запуск в некоторых случаях может выполняться без ведома пользователя. При наличии root-доступа возможна скрытная установка apk-файлов. Таким образом, злоумышленники имеют возможность распространять рекламные модули, сторонние программы и другие троянские компоненты.