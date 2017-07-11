БГУИР принимает абитуриентов с 12 июля

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники прием документов начнется в среду, 12 июля в 9:00. Первых абитуриентов ведущего вуза Беларуси в сфере информатики и радиоэлектроники поприветствует ректор Михаил Павлович Батура.

Для упрощения и ускорения процесса подачи заявлений в этом году работает усовершенствованная автоматизированная система – к слову, такая разработка среди всех вузов республики действует только в БГУИР. Абитуриенты создают на сайте priem.bsuir.by персональный кабинет, в котором кроме личных данных указывают выбранную специальность в порядке приоритета (от одной до тридцати).

Заместитель председателя приемной комиссии, проректор по учебной работе Борис Никульшин комментирует: «При зачислении компьютер сам распределит абитуриентов по местам, в соответствии с их желаниями и набранными баллами. Чем больше специальностей в списке – тем выше шанс стать студентом БГУИР. Важно: несмотря на автоматизированную систему распределения бюджетных мест, от абитуриента все же требуется привезти документы в приемную комиссию лично».

В этом году разработчики БГУИР предлагают обновленную версию этой системы: во-первых, появилась возможность оформить сразу два заявления: на бюджетное и платное обучение. Таким образом, абитуриенту больше не придется тратить время и деньги, приезжая в вуз во второй раз при незачислении на бюджет. Во-вторых, сотрудники приемной комиссии БГУИР в этом году регистрируют все заявления в электронный журнал. Это избавит от необходимости абитуриентов ожидать в очередях. Система электронного журнала прозрачная: каждый день его будут распечатывать и заверять необходимыми подписями и печатями.

«В этом году мы принимаем 1260 абитуриентов на бюджет, из них на дневную форму – 1115 человек + 80 человек на военный факультет БГУИР. В прошлом году наблюдалась такая ситуация: чем более айтишная специальность, тем выше формировался проходной балл. Например, были в топе направления факультета компьютерных систем и сетей (проходной балл 2016 года на бюджет на специальность «Информатика и технологии программирования» - 373 балла из 400). Пользовалась популярностью сфера игровой индустрии на факультете информационных технологий и управления (проходной балл 2016 года на специальность «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» - 360 баллов из 400). Мы приветствуем то, что школьники участвуют во внутриуниверситетских олимпиадах. Таким ребятам при поступлении при прочих равных условиях — преимущество,» — рассказал ответственный секретарь Приемной комиссии БГУИР Василий Бондарик.