Смартфон LG Q6 с Full Vision дисплеем станет первым представителем новой серии от LG

Компания LG (Electronics) представляет LG Q6 ̶ первый смартфон в средней ценовой категории, оснащенный премиальным FullVision дисплеем, унаследованным от флагмана 2017 года LG G6. Модель является частью новой Q-серии, все гаджеты которой сочетают в себе наиболее интересные функции премиум-устройств про привлекательным ценам.

Q-серия от LG состоит из трех основных моделей: LG Q6+, LG Q6 и LG Q6α. В каждой из этих моделей реализованы инновационные характеристики LG G6: FullVision дисплей в компактном корпусе с тонкими рамками. Три версии одного смартфона предназначены для пользователей с разными предпочтениями в отношении объема оперативной и встроенной памяти: в LG Q6+ предусмотрено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, в основной модели LG Q6 – 3 ГБ и 32 ГБ, а в самой доступной из трех LG Q6α – 2 ГБ и 16 ГБ соответственно.

Сегодня, когда тренд минимизации рамок дисплея набирает все большую популярность в сегменте смартфонов премиум-класса, LG Q6 становится первой моделью средней ценовой категории, которая предлагает такой дизайн массовому потребителю. LG Q6 оснащен 5,5” FullVision дисплеeм с соотношением сторон 18:9, что усиливает эффект погружения при просмотре видео, в играх и в режиме многозадачности. Концепция тонких рамок была выбрана специально, чтобы максимально увеличить площадь дисплея, но при этом исключить возможность случайных нажатий.

Минималистичный дизайн LG Q6 выглядит элегантно и привлекательно. Премиальный внешний вид смартфона достигается благодаря камере, не выступающей над поверхностью корпуса, глянцевому блеску материалов и плавным линиям корпуса со скругленными углами. Стильная металлическая рамка по периметру корпуса делает модель легкой, но при этом прочной, и потому более долговечной при повседневном использовании.

На основе результатов исследований инженеры компании разработали эргономичный дизайн LG Q6, предназначенный специально для того, чтобы комфортно держать смартфон и управлять им одной рукой. Более того, смартфон оснащен функцией распознавания лиц от LG, которая позволяет владельцу разблокировать аппарат быстрее и проще, чем другие аналогичные технологии распознавания лиц, представленные сегодня на рынке.

В новом LG Q6 применен весь богатый опыт компании в разработке фото- и видео инструментов. В смартфоне представлена широкоугольная фронтальная камера с углом обзора 100 градусов, благодаря чему фанаты селфи смогут без усилий вместить в кадр даже большую группу друзей или членов семьи. Улучшенный интерфейс LG UX 6.0 позволяет в полной мере использовать возможности дисплея FullVision с соотношением сторон 18:9. А с помощью режима камеры «Квадрат» можно делать снимки, оптимизированные для социальных сетей и создавать из них фотоколлажи.

Смартфон LG Q6 отличается надежностью. Металлическая рамка по периметру корпуса изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава 7000 серии, одного из наиболее стойких сплавов, который широко применяется в аэрокосмической отрасли. Помимо этого, устройство прошло целый ряд испытаний, включающих в себя более 20 тестов аккумулятора в условиях высокой температуры, ударов и сотрясений с более строгими требованиями, чем в стандартных международных протоколах тестирования.

«LG Q6 совмещает в себе функции смартфонов премиум-класса, привлекательные пользовательские характеристики и оптимальную стоимость. Такое сочетание крайне важно для нас, так как мы внимательно относимся к пожеланиям покупателей по всему миру, − отмечает Джуно Чо, президент и высшее должностное лицо компании LG Electronics Mobile Communications. − Q-серия от LG предлагает новые впечатления от использования смартфонов с максимальной выгодой для пользователей и их кошельков».

Новый смартфон LG Q6 поступит в продажу на ключевые рынки Азии начиная со следующего месяца, а затем появится в Европе, Латинской и Северной Америках.