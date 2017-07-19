Белорус Геннадий Короткевич в четвертый раз выиграл соревнования по программированию "Яндекс"

Белорус Геннадий Короткевич в четвертый раз выиграл чемпионат по спортивному программированию "Яндекс.Алгоритм", сообщает БЕЛТА.

Заявки на участие в чемпионате подали более 4,8 тыс. человек из нескольких десятков стран, в финал смогли пробиться лишь 25 программистов. В заключительном раунде состязания они должны были за 2,5 часа найти решения шести задач.

Сильнее всех оказался белорус Геннадий Короткевич, который ранее выигрывал это состязание три года подряд: в 2013, 2014 и 2015 годах. В качестве приза за победу в нынешнем году он получил 300 тыс. российских рублей. Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии, в настоящее время обучается на шестом курсе Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. На его счету множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, VK Cup, Russian Code Cup и Facebook Hacker Cup. Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов CodeForces.

