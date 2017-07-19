Количество жертв программ-шифровальщиков быстро растёт

«Лаборатория Касперского» подсчитала, что количество пострадавших от программ-вымогателей за год увеличилось практически в два раза.

Схема работы зловредов-вымогателей сводится к следующему. Проникнув на устройство жертвы, вредоносная программа шифрует файлы распространённых форматов. Далее на экран выводится сообщение о проведённом кодировании, которое сопровождается предложением заплатить выкуп за восстановление доступа к данным. Как правило, злоумышленники требуют вознаграждение в криптовалюте.

Итак, по данным «Лаборатории Касперского», количество пострадавших от троянов, шифрующих файлы, выросло практически вдвое — с 718 536 в 2015–2016 годах до 1 152 299 в 2016–2017. При этом число пользователей, ставших жертвами всех программ-вымогателей, за тот же период выросло только на 11,4 %: с 2 315 931 до 2 581 026.

Эксперты отмечают, что всё чаще шифровальщики нацелены на финансовую и промышленную инфраструктуру. Причина такой тенденции очевидна: преступники считают целевые вредоносные атаки на организации гораздо более прибыльными, чем массовые атаки на рядовых пользователей. В таком случае целью киберпреступников становятся не только деньги компании, но и ценная информация, которую можно использовать для шантажа или саботажа.

Злоумышленники также активно осваивают новые территории. Например, Россия ранее входила в десятку государств, отличающихся наиболее интенсивным ростом количества инцидентов с программами-вымогателями, но по итогам отчётного периода уступила место таким странам, как Турция, Вьетнам и Япония.