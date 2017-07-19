Опасный банковский троян получает контроль над Android-устройствами

«Доктор Веб» предупреждает о появлении опасной вредоносной программы, атакующей владельцев мобильных устройств на базе операционных систем семейства Android.

Зловред Android.BankBot.211.origin — это банковский троян, угрожающий пользователям десятков стран по всему миру. Программа распространяется под видом безобидных приложений, например, проигрывателя Adobe Flash Player. После проникновения на устройство жертвы зловред пытается получить доступ к специальным возможностям (Accessibility Service). Для этого троян показывает окно с запросом, которое при каждом его закрытии появляется вновь и не даёт работать с устройством.

Режим специальных возможностей упрощает работу со смартфонами и планшетами на базе Android. Он применяется в том числе для помощи пользователям с ограниченными возможностями: этот режим позволяет программам самостоятельно нажимать на различные элементы интерфейса, такие как кнопки в диалоговых окнах и системных меню.

В случае Android.BankBot.211.origin режим специальных возможностей эксплуатируется для выполнения вредоносных действий. Так, троян добавляет себя в список администраторов устройства, устанавливает менеджером сообщений по умолчанию и получает доступ к функциям захвата изображения с экрана.

Зловред крадёт конфиденциальную информацию клиентов кредитно-финансовых организаций. Так, троян способен показывать поддельные формы ввода логина и пароля поверх запускаемых банковских программ, а также отображать фишинговое окно настроек платёжного сервиса с запросом ввода информации. Свои действия вредоносная программа согласует с управляющим сервером.