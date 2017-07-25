«Лаборатория Касперского» выпустила приложение для борьбы с телефонными мошенниками и спамом

«Лаборатория Касперского» разработала мобильное приложение Kaspersky Who Calls для платформ Android и iOS, защищающее от телефонного спама и мошенничества.

Kaspersky Who Calls представляет собой автоматический определитель номера. Программа определяет входящий вызов, благодаря чему пользователь видит на экране смартфона не просто набор цифр, а название организации звонящего, её вид деятельности или сведения о репутации номера. Исходя из этой информации, можно принять взвешенное решение, стоит ли отвечать на звонок. В зависимости от настроек приложение информирует пользователя о мошеннических номерах и нежелательных звонках или автоматически блокирует их, избавляя от потенциальных угроз и вторжения в персональное пространство.

Точность определения неизвестных и анонимных вызовов обеспечивается за счёт регулярно обновляемой базы телефонных номеров. В приложении предусмотрена возможность обмена данными о номерах, что помогает совершенствовать защиту. Любой человек, использующий решение, при желании может загрузить нежелательные номера в облако — далее система обновит базу данных, и в итоге все пользователи Kaspersky Who Calls будут информироваться о звонках с новых мошеннических номеров.

Kaspersky Who Calls распространяется бесплатно. Скачать приложение можно в Google Play и App Store.