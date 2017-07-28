Началось производство iPhone 7s и iPhone 8

Apple начала пробное производство смартфонов, которые намерена представить потребителю осенью 2017 г. В настоящий момент фабрика компании Foxconn, расположенная в Чжэнчжоу, Китай, производит по 200 образцов новых iPhone в день — это модели 7s, 7s Plus и условная «8».

Производство не выбивается из графика. Обо всем этом сообщил в соцсети Twitter латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin), который и раньше делился утекшей информацией о продукции Apple. Как правило, его данные впоследствии подтверждаются.

Ранее в этом месяце Гескин поделился с пользователями интернета другими сведениями о грядущих iPhone. Согласно этим данным, новинка с OLED-экраном получит четыре цветовых решения, в том числе зеркальное.