Новый информационный ресурс для обсуждения проблем города появится в Минске

Новый информационный ресурс "Я Минск" появится в столице, сообщил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Олег Седельник на расширенном заседании президиума Мингорсовета по вопросам совершенствования правовых, организационных, экономических основ развития и деятельности ЖКХ по созданию благоприятных условий жизнеобеспечения населения, передает БЕЛТА.

Сервис ранее представляли на международной специализированной выставке по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017". Он позволит наладить связь между органами госуправления и горожанами, станет площадкой, где жители смогут высказывать мнение об актуальных для города вопросах.

В частности, на портале можно будет проводить опросы по проектам благоустройства дворов, планам развития городских территорий. Рассматривается возможность разместить эту информацию на интерактивной карте. Новый информационный ресурс планируется запустить в текущем году.

