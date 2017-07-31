Apple раскрыла примерный дизайн iPhone 8 и функцию распознавания лиц

В коде прошивки для смарт-колонки Apple HomePod обнаружены упоминания о новых функциях, которые могут найти применение в iPhone 8. Своими наблюдениями поделился известный программист и разработчик Стив Троутон Смит (Steven Troughton-Smith).

Во-первых, в разделе BiometricKit, в котором в настоящее время сосредоточено всё о дактилоскопической функции Touch ID, выявлены многочисленные упоминания о распознавании лиц. Речь идёт о новых методах FaceDetect, выполняемых при слишком близком или далёком расположении лица от камеры смартфона, присутствии нескольких лиц в кадре и т. п., передаёт издание MacRumors.

В BiometricKit также упомянуто о наличии неких инфракрасных датчиков на фронтальной стороне смартфона, которые, по всей видимости, предназначены для авторизации пользователя на основе изображения с камеры. По слухам, эта функция называется Pearl ID и может прийти на смену Touch ID.

Кроме того, разработчики нашли схематичное изображение iPhone 8. Оно полностью соответствует слухам и макетам, которые ранее появлялись в интернете. В частности, указывается, что смартфон получит экран с ультратонкими рамками, который займёт почти всю лицевую поверхность устройства. В верхней части панели расположится прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру.