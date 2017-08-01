Разработчики потребовали от Adobe пощадить Flash

Разработчик Юха Линдштедт (Juha Lindstedt) опубликовал на GitHub петицию с требованием сделать Flash Player открытым. Это позволит сохранить работающие на платформе проекты.

Линдштедт отметил, что «не предлагает сохранить Flash в его нынешнем состоянии». «Открытие исходного кода и спецификаций Flash стало бы отличным решением, которое позволило бы сохранить Flash-проекты для архивных нужд. Не знаю как, но в этом и прелесть открытого кода: ты никогда не знаешь что произойдет в будущем с твоим софтом!» — считает разработчик.

На данный момент у петиции более пяти тысяч подписей, и это число продолжает расти. Adobe никак не отреагировала на инициативу.

В конце июля стало известно, что Adobe планирует прекратить поддержку платформы Flash, а также Flash Player к концу 2020 года. Также компания планирует поощрять разработчиков, которые переводят свои проекты на другие платформы.

Мультимедийная платформа Flash была создана в 1995 году. Она широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения видео- и аудиозаписей на веб-страницах.