Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp

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Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp подставные сообщения с требованием продлить подписку.

Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют ввести платежные данные, а в противном случае грозятся ограничить доступ к WhatsApp. В качестве уловки они используют ложные данные о существовании пробного периода использования.

Для якобы оплаты юзеру предлагается перейти по фишинговой ссылке и ввести данные банковской карты на подставном сайте. После этого мошенники крадут деньги со счета жертвы.

WhatsApp действительно использовал платную модель использования мессенджера, но отказался от нее в январе 2016 года.

Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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