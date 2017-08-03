Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp

Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp подставные сообщения с требованием продлить подписку.

Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют ввести платежные данные, а в противном случае грозятся ограничить доступ к WhatsApp. В качестве уловки они используют ложные данные о существовании пробного периода использования.

Для якобы оплаты юзеру предлагается перейти по фишинговой ссылке и ввести данные банковской карты на подставном сайте. После этого мошенники крадут деньги со счета жертвы.

WhatsApp действительно использовал платную модель использования мессенджера, но отказался от нее в январе 2016 года.