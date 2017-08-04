Чехлы для iPhone стали причиной химических ожогов

MixBin Electronics отозвала более 260 тысяч чехлов для iPhone 6, 6s и 7, которые вызывают химический ожог, волдыри и раздражение кожи. Аксессуары продаются в магазинах Victoria's Secret, Tory Burch, Nordstrom Rack и других, говорится в блоге компании.

Производитель заявил о 24 случаях ожогов из-за чехлов по всему миру, 19 из которых произошли в США. Один из пострадавших рассказал о травмах на ногах, лице, шее, верхней части тела и руках. Сообщается, что причиной ожогов стала протекающая жидкость с блестками, содержащаяся в чехлах.

Компания опубликовала список всех чехлов, которые представляют опасность для пользователей, и призывает всех обладателей вернуть аксессуар. В MixBin гарантируют возврат средств в случае подтверждения оригинальности чехла.