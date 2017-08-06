Тормозящие и вылетающие приложения окажутся внизу поиска Google Play

В последнее время Google всё агрессивнее продвигает качественные приложения в Google Play. По большей части это происходит за счёт снижения в поиске рейтинга некачественных программ. Теперь компания ввела систему, благодаря которой вылетающие и тормозящие приложения будут оказываться внизу списка.

Если вы заглянете в рейтинг лучших приложений или в результаты поиска, то с гораздо меньшей вероятностью увидите вверху программу, которая работает нестабильно или имеет много плохих отзывов. При создании так называемых «сигналов качества» Google обращает внимание на «данные о производительности, вовлечение пользователей и рейтинги пользователей».

Это часть глобального плана Google по продвижению качественных приложений для Android. В предыдущем месяце, к примеру, компания начала использовать машинное обучение для обнаружения программ, которые запрашивают лишние разрешения. Также калифорнийский гигант запустил программу Android Excellence, в рамках которой эксперты самостоятельно выбирают лучшие приложения и формируют из них подборки для пользователей.

Этот план по большей части состоит из действий алгоритмов машинного обучения. У многих уже давно сложилось мнение, что приложения для Android по качеству уступают приложениям для iOS. Google борется с этим с помощью своего любимого инструмента — искусственного интеллекта.

Нововведение является простым способом убедить разработчиков лучше тестировать свои приложения. Тем не менее, не ясно, сможет ли автор программы узнать, оказалась его программа в самом низу рейтинга из-за вылетов и ошибок или по какой-либо другой причине.