Роботы от LG приступили к работе в крупнейшем аэропорту Кореи

В том время как Южная Корея готовится к приему участников крупнейшего зимнего спортивного события в своей истории, компания LG Electronics (LG) улучшает систему автоматизированного обслуживания гостей со всего мира в главном транспортном узле страны – знаменитом международном аэропорту Инчхон. Начиная с 21 июля LG запустила на его территории в тестовом режиме несколько своих роботов для оказания помощи прибывающим и отбывающим путешественникам. Робот-гид курсирует по зданию аэропорта, предоставляя информацию и помощь пассажирам, тогда как уборщик помогает содержать полы его залов в чистоте.

Запуская своих роботов в одном из крупнейших и наиболее загруженных аэропортов мира, компания LG сможет предложить свои услуги приблизительно 57 миллионам человек, посещающих его ежегодно. И хотя официально роботы были запущены в тестовом режиме только с 21 июля 2017 г., частым посетителям аэропорта они знакомы уже с февраля 2017 г., когда в аэропорту Инчхон началось их бета-тестирование. Инженеры LG проводили настройку роботов на протяжении последних пяти месяцев, совершенствуя их эффективность на основе полученных данных и опыта.

Благодаря платформе распознавания голоса от LG робот-гид понимает четыре языка, наиболее часто используемых в аэропорту – корейский, английский, китайский и японский – и может предоставить пассажирам необходимую вербальную помощь. Робот может подключаться к центральному серверу аэропорта, чтобы передавать с него информацию о времени посадки самолетов, месторасположении ресторанов, магазинов и другие сведения. Просканировав посадочный талон, робот-гид может сопроводить опаздывающих или заблудившихся пассажиров к необходимому выходу на посадку.

Для обслуживания зон общественного и коммерческого назначения, робот-уборщик использует такие возможности пылесоса LG HOM-BOT как эффективная уборка помещений, автономная навигация и способность избегать столкновений с препятствиями. Данный робот способен определить участки, требующие частой уборки, сохранить сведения о них в своей базе данных и вычислить наиболее эффективный маршрут для передвижения.

Благодаря роботам для аэропорта, LG наглядно демонстрирует стремление развивать и расширять свою деятельность в сфере производства коммерческих роботов как важное направление будущего роста компании. Сегодня это направление в LG представлено двумя категориями устройств: домашние и коммерческие роботы. В первую входят робот-пылесос HOM-BOT и новый Hub Robot, а во вторую – специально разработанные компанией LG роботы для обслуживания зон общего пользования, таких как аэропорты, отели и банки.