Следующий смартфон LG будет оснащён FullVision OLED-дисплеем

Компания LG Electronics (LG) оснастит следующий флагманский смартфон дисплеем Plastic OLED FullVision, и продолжит реализацию общей стратегии, начавшейся с выпуска LG G6 и LG Q6. Это первый OLED-смартфон LG после LG G Flex 2, который был выпущен еще в 2015 году.

Новый дисплей OLED FullVision с диагональю шесть дюймов станет самым большим в линейке LG за четыре года, но при этом реальный размер устройства будет меньше, чем у прошлогодней модели LG V20. Ширина верхней и нижней рамок была уменьшена по сравнению с LG V20 на 20% и 50% соответственно, поэтому логотип LG был перенесен с нижней части фронтальной панели на заднюю сторону для максимизации фактической площади дисплея.

FullVision OLED-дисплей смартфона будет иметь разрешение QHD+ (1440x2880 точек), общее количество пикселей на экране составит 4,15 миллиона. Великолепное качество изображения достигается благодаря OLED-технологии, которая воспроизводит идеальный черный и другие цвета с большей точностью во всем диапазоне цветового спектра. Применяя оптимальные алгоритмы передачи изображения, тщательно отобранные за годы исследований и разработок в сфере OLED-технологий, компании удалось добиться 148% охвата цветового пространства sRGB для цифровых изображений на экране и 109% охвата цветового пространства DCI-P3 для цифрового кино. Еще одно важное преимущество OLED-технологии — скорость отклика, которая в десятки раз выше, чем у LCD. Это позволяет устранять остаточные изображения, что важно при просмотре динамичных сцен и работе с приложениями виртуальной реальности. С помощью HDR10 просмотр совместимых с этой технологией фильмов и видеозаписей на этом диспле обеспечит совершенно новые впечатления.

Поскольку дисплей нового смартфона будет произведен на основе технологии Plastic OLED — также известной как P-OLED — его края можно будет загнуть, чтобы повысить эргономичность дизайна и удобство в использовании. Технология P-OLED предполагает размещение пикселей на пластиковой основе, которая отличается гораздо более высокой прочностью, чем стеклянная. Кроме того, дисплей смартфона будет защищен от повреждений новым стеклом Corning Gorilla Glass 5 с повышенной прочностью. Что еще важнее, использование передовых технологий инкапсуляции и пиксельного сканирования в новом устройстве от LG позволит практически устранить выгорание пикселей OLED-дисплеев. Инкапсуляция существенно снижает пагубное воздействие кислорода и влаги на элементы дисплея, а технология пиксельного сканирования от LG позволяет тратить меньше энергии на каждый пиксель, сохраняя заряд аккумулятора устройства.