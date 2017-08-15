Эксперты зафиксировали эпидемию рекламного ПО в Беларуси

ESET опубликовала отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в июле 2017 года. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе компании.

В июле специалисты ESET представили анализ масштабной вредоносной кампании Stantinko. В отличие от резонансных эпидемий последних месяцев, целью данной атаки является рекламное мошенничество. Угроза активна, как минимум, с 2012 года. В настоящее время заражено около 500 000 компьютеров, в числе жертв преобладают пользователи из России и Украины.

В рейтинг киберугроз по Беларуси вошли сразу три вредоносные программы, задействованные в киберкампании Stantinko. В их числе загрузчик семейства FileTour, который используется для первоначального заражения системы, троян Stantinko, предназначенный для сбора информации и загрузки других вредоносных программ, а также рекламное ПО Adstantinko.

Кроме того, в июле зафиксирован рост активности двух семейств рекламного ПО – JS/Adware.BNXAds и Win32/Adware.PBot, предназначенных для показа нежелательных рекламных сообщений.

Глобальный рейтинг киберугроз также возглавляет рекламное ПО – JS/Adware.BNXAds. Положительную динамику демонстрирует SMB/Exploit.DoublePulsar.

Эксперты рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Беларуси

Глобальный рейтинг киберугроз