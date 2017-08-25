З00 проектов и около десятка тем: Министерство образования и МТС подвели итоги «IT-лагеря» для школьников

Более 300 проектов создали белорусские школьники в «IT-лагере», который организовали Министерство образования и компания МТС. Партнером выступил Образовательный центр Парка высоких технологий. «IT-лагерь» успешно завершил работу, и дети представили жюри собственные IT-проекты — это мультфильмы и интерактивные игры на языке Scratch.

Проектируем мир глазами детей

В рамках проекта в детском оздоровительном лагере «На Ростанях» организовали курсы «Программирование игр на языке Scratch». На занятиях дети учились создавать собственные анимированные и интерактивные истории, презентации, модели и игры. Всего прошло 16 уроков для ребят 7-14 лет. Школьники занимались в группах бесплатно, а по окончании курса получили свидетельства Образовательного центра ПВТ и подарки.

#KVAD

Крутые преподаватели — успешные дети

Занимались с ребятами сотрудники Образовательного центра ПВТ, у которых есть опыт работы с детьми. В итоге в летнем «IT-лагере» дети познакомились с основами программирования, научились работать в команде и мыслить аналитически, повторили школьную программу: информатику, математику, физику и даже литературу.

«Цель совместного проекта МТС и Министерства образования — научить детей использовать современные технологии грамотно и с пользой, ведь это наше будущее. В «IT-лагере» школьники не только получили представление о программировании, но и научились решать нестандартные логические задачи. Полученные знания дают детям больше возможностей и стимул развиваться дальше. «IT-лагерь» — это пилотный проект, который мы планируем продолжать», — прокомментировала руководитель проекта «IT-лагерь» Надежда Бас.