iPhone 8 представят 12 сентября

Apple представит новые смартфон iPhone 8 и обновленные iPhone 7s и 7s Plus 12 сентября. Предполагается, что презентация устройств пройдет в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-зале под названием «Театр Стива Джобса». Впрочем, строительство Apple Park еще не завершено, поэтому место и время мероприятия может быть изменено.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей.

iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке. По одной из версий, iPhone 8 вообще лишится Touch ID и вместо этого будет использоваться Face ID — аутентификация с помощью распознавания лица пользователя.