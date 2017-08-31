«Умная» экосистема LG будет поддерживать Amazon Alexa и Google Assistant

LG Electronics (LG) продолжает работу над расширением своей партнерской стратегии создания «умного дома», стремясь к сотрудничеству с максимально возможным количеством различных интеллектуальных платформ и сервисов. Придерживаясь стратегии открытого партнерства, открытой платформы и открытого подключения, компания LG последовательно развивала свою экосистему «умного дома», включая в нее не только «умную» бытовую технику, но и роботов, предназначенных для приема гостей, уборки помещений и стрижки газонов. Теперь LG готова представить результаты своего труда на выставке IFA 2017, которая пройдет в Берлине с 1 по 6 сентября.

Встроив модуль Wi-Fi во все свои устройства 2017 года, компания LG предельно упростила для потребителей задачу подключения и взаимодействия с ними. Так, холодильник Smart InstaView Door-in-Door на интеллектуальной платформе webOS от LG полностью совместим со всеми удобными функциями, которые предоставляет голосовой сервис Amazon Alexa. Благодаря реализации более 15 000 разнообразных возможностей, Alexa может контролировать работу тысяч видов «умных» бытовых приборов, воспроизводить музыкальные записи, назначать дату технического осмотра и обслуживания автомобиля, устанавливать таймеры и многое другое.

Новинкой 2017 года стала полная совместимость сервиса Google Assistant со всеми «умными» бытовыми приборами от LG через Google Home, устанавливаемый на смартфоны на базе ОС Android или iPhone. С помощью Google Assistant пользователи могут выполнить целый ряд задач, например, узнать оставшееся время стирки или подготовить больше льда в холодильнике — и все это без использования рук. А так как помощник в Google Home может распознавать голоса, то в этом увлекательном процессе смогут принять участие все члены семьи.

К любой из двух интеллектуальных голосовых платформ можно подключиться через LG SmartThinQ Hub — контрольный центр всей экосистемы «умного дома» от LG. SmartThinQ Hub играет главную роль в работе интеллектуальной платформы LG, собирая данные с «умных» устройств, а также обычных приборов, подключенных к датчикам SmartThinQ через Wi-Fi, Zigbee и Bluetooth. Эти данные демонстрируются пользователю в формате уведомлений на ЖК-экране или передаются голосовыми сообщениями через встроенный динамик.

На выставке в Берлине компания LG впервые представит в Европе своих «умных» роботов, включая самого общительного из них — Hub Robot. Этот робот больше чем просто помощник: он использует технологию распознавания голоса для подключения к другим «умным» устройствам LG, что облегчает повседневную работу по дому. Голосовая команда — это все, что требуется от пользователя, чтобы поручить роботу такие задачи, как переключение цикла сушки стиральной машины из горячего в теплый режим или включение кондиционера в соседней комнате.

Робот-гид и робот-пылесос для аэропортов составляют основу разработок компании LG в сфере производства роботов для обслуживания зон общественного пользования. Благодаря собственной платформе распознавания голоса от LG, робот-гид понимает корейский, английский, китайский и японский — четыре самых популярных языка на территории международного аэропорта Инчхон. Просканировав посадочный талон, он может предоставить пассажиру необходимую информацию о рейсе, а также о времени и погоде в пункте назначения. Этот дружелюбный робот уже сейчас работает в крупнейшем аэропорту Кореи, оказывая теплый прием посетителям и провожая опаздывающих пассажиров к выходу на посадку кратчайшим путем.

Робот Lawn Mowing Robot от LG, европейский дебют которого также состоится на выставке IFA, аккуратно, надежно и, главное, безопасно стрижет газоны. Оборудованный множеством современных датчиков Lawn Mowing Robot, как и роботы для аэропортов, определяет собственное местоположение в любой момент времени и отслеживает все видимые препятствия — такие как деревья и ограды — на своем пути, максимизируя таким образом эффективность своей работы.

«Развитие технологии распознавания голоса играет ключевую роль в продвижении наших собственных технологий в сфере Интернета вещей и «умных» устройств, — отмечает Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. — Следуя принятой в LG философии открытой платформы, мы можем предоставить своим потребителям целый ряд разнообразных преимуществ и сервисов, не имеющих аналогов в отрасли. Укрепляя взаимоотношения с Google, Amazon и другими игроками в этой области, мы успешно продвигаемся к четвертой промышленной революции».

Уже в эту пятницу компания LG приглашает посетителей выставки IFA к своему стенду, где они смогут погрузиться в удивительный мир «умных» бытовых приборов от LG и лично увидеть множество разнообразных устройств Интернета вещей, которые служат для создания домашних систем интеллектуального освещения, энергоснабжения, безопасности и кондиционирования воздуха.