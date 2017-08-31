Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека в мире. По версии Forbes лидирующую строчку теперь занимает Амансио Ортега, основатель компании Inditex и торговой марки Zara.
Состояние Ортеги оценивается в 85 млрд долларов США. Билл Гейтс опустился на вторую строчку, он уступает лидирующей позиции 200 миллионов долларов США.
Амансио не первый раз становится самым богатым человеком на планете. Этот титул у него был в октябре 2015 года. Правда, свое лидерство он смог сохранить всего на сутки, вновь уступив место создателю Microsoft.
Ранее Билл Гейтс пожертвовал благотворительному фонду 4,6 миллиарда долларов США. Скорее всего, это и стало причиной утраты лидирующей позиции. Ранее основатель Microsoft делил эту позицию с основателем компании Amazon Джеффомм Безосом.
Комментарии
Автора "новости" это колышет? (Лично меня -- нет. Но имхо автора колышет -- несколько строк и -- копейка.)
Не колышет - не комментим.
Меня, например, не колышат такие комменты.
Ещё бы.
Ан колышет. Колышет, что Вы позорно передираете несвежий "онлайнер" и др. Посыл понятен?
Майк, я вам открою большую тайну: эту и многие другие новости пишут не только кв, онлайнер и тут, а еще добрая сотня сайтов. Поэтому свои выводы лучше держать при себе, если они ни чем не подкреплены.
Это не страшно. Посетить "несвежий "онлайнер" и др." просто нет времени. Особенно напряжёнка с др. (С)
У меня. (с)
Открыл Америку! Конечно, пишут. Для обывателей. А "Вести" -- 101-ый сайт, написавший аптом.
А то что?
Я б забанил обоих
Добавить комментарий