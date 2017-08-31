Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека в мире

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Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека в мире. По версии Forbes лидирующую строчку теперь занимает Амансио Ортега, основатель компании Inditex и торговой марки Zara.

Состояние Ортеги оценивается в 85 млрд долларов США. Билл Гейтс опустился на вторую строчку, он уступает лидирующей позиции 200 миллионов долларов США.

Амансио не первый раз становится самым богатым человеком на планете. Этот титул у него был в октябре 2015 года. Правда, свое лидерство он смог сохранить всего на сутки, вновь уступив место создателю Microsoft. 

Ранее Билл Гейтс пожертвовал благотворительному фонду 4,6 миллиарда долларов США. Скорее всего, это и стало причиной утраты лидирующей позиции. Ранее основатель Microsoft делил эту позицию с основателем компании Amazon Джеффомм Безосом. 
 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Автора "новости" это колышет? (Лично меня -- нет. Но имхо автора колышет -- несколько строк и -- копейка.)

-2

mike пишет:

Автора "новости" это колышет? (Лично меня -- нет. Но имхо автора колышет -- несколько строк и -- копейка.)

Не колышет - не комментим.

Меня, например, не колышат такие комменты. 

-1
Аватар пользователя mike

mike

Меня, например, не колышат такие [Ваши] комменты.

Ещё бы.laugh

Не колышет - не комментим.

Ан колышет. Колышет, что Вы позорно передираете несвежий "онлайнер" и др. Посыл понятен?laugh

 

-4

mike пишет:

Меня, например, не колышат такие [Ваши] комменты.

Ещё бы.laugh

Не колышет - не комментим.

Ан колышет. Колышет, что Вы позорно передираете несвежий "онлайнер" и др. Посыл понятен?laugh

 

Майк, я вам открою большую тайну: эту и многие другие новости пишут не только кв, онлайнер и тут, а еще добрая сотня сайтов. Поэтому свои выводы лучше держать при себе, если они ни чем не подкреплены. 

-2

mike пишет:

 передираете несвежий "онлайнер" и др. Посыл понятен?laugh

Это не страшно. Посетить "несвежий "онлайнер" и др." просто нет времени. Особенно напряжёнка с др. (С)

У меня. (с)

 

Аватар пользователя mike

mike

открою большую тайну: эту и многие другие новости пишут...

Открыл Америку! Конечно, пишут. Для обывателей. А "Вести" -- 101-ый сайт, написавший аптом.

свои выводы лучше держать при себе

А то что?laugh 

-2
Аватар пользователя mental

mental

Я б забанил обоих 

-1

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