Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс потерял статус самого богатого человека в мире. По версии Forbes лидирующую строчку теперь занимает Амансио Ортега, основатель компании Inditex и торговой марки Zara.

Состояние Ортеги оценивается в 85 млрд долларов США. Билл Гейтс опустился на вторую строчку, он уступает лидирующей позиции 200 миллионов долларов США.

Амансио не первый раз становится самым богатым человеком на планете. Этот титул у него был в октябре 2015 года. Правда, свое лидерство он смог сохранить всего на сутки, вновь уступив место создателю Microsoft.

Ранее Билл Гейтс пожертвовал благотворительному фонду 4,6 миллиарда долларов США. Скорее всего, это и стало причиной утраты лидирующей позиции. Ранее основатель Microsoft делил эту позицию с основателем компании Amazon Джеффомм Безосом.

