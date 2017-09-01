В iPhone 8 не будет кнопки Home

овый iPhone, который компания Apple намерена представить в сентябре, не будет иметь привычной кнопки Home. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, информация не противоречит предыдущим утечкам. Исчезновение кнопки связано с необходимостью максимально увеличить площадь экрана — по-видимому, он будет практически безрамочным.

Функции кнопки Home возьмет на себя так называемый Home-бар — тонкая сенсорная полоска, которую пользователь сможет перемещать по пространству дисплея, пишет Bloomberg. Например, чтобы разблокировать устройство, Home-бар нужно будет перетащить в центр экрана. В приложении это же действие будет открывать многозадачное меню. С помощью бара пользователь сможет перейти в другое приложение или вернуться к рабочему столу. Home-бар будет напоминать полоску Dock с кнопками быстрого доступа, которая присутствует в OS X и недавно появилась в iOS 11 для iPad.

Если информация подтвердится, это будет самое радикальное изменение в дизайне iPhone с момента выпуска первой модели в 2007 г., пишет издание TechCrunch. Кнопка Home присутствует в каждом iPhone, выпущенном с тех пор. С ее помощью пользователи могут разблокировать устройство или вернуться к списку приложений. В последних моделях Home используют для идентификации владельца устройства по отпечатку пальца и для беседы с голосовым помощником Siri, во время которой нужно удерживать кнопку.