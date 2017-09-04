СМИ: iPhone 8 будет стоить от тысячи долларов

Инсайдер в своем «твиттере» рассказал цены главной новинки презентации Apple 12 сентября — флагман iPhone 8 или, если верить последним данным, iPhone Edition:

64 ГБ — 999 долларов

256 ГБ — 1099 долларов

512 ГБ — 1199 долларов

iPhone 8/Edition — это десятый смартфон компании, поэтому они хотят собрать в нем все новые технологии. Ожидается, что он получить безрамочный OLED-дисплей, технологию распознавания лица вместо TouchID, улучшенную двойную камеру и многое другое. Поэтому и стоит iPhone 8 дороже прошлого поколения.

Также Apple должна представить улучшенные версии iPhone 7. Скорее всего, это будет iPhone 7S и 7S Plus — они получат тот же корпус, но более новую «начинку». Так что стоить они будут на уровне актуальной линейки смартфонов.