СМИ: iPhone 8 будет стоить от тысячи долларов

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Инсайдер в своем «твиттере» рассказал цены главной новинки презентации Apple 12 сентября — флагман iPhone 8 или, если верить последним данным, iPhone Edition:

  • 64 ГБ — 999 долларов 
  • 256 ГБ — 1099 долларов
  • 512 ГБ — 1199 долларов

iPhone 8/Edition — это  десятый смартфон компании, поэтому они хотят собрать в нем все новые технологии. Ожидается, что он получить безрамочный OLED-дисплей, технологию распознавания лица вместо TouchID, улучшенную двойную камеру и многое другое. Поэтому и стоит iPhone 8 дороже прошлого поколения.

Также Apple должна представить улучшенные версии iPhone 7. Скорее всего, это будет iPhone 7S и 7S Plus — они получат тот же корпус, но более новую «начинку». Так что стоить они будут на уровне актуальной линейки смартфонов.

Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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