Google запустила экспериментальный эквалайзер в виртуальной реальности

Экспериментальное подразделение Google под названием Creative Labs запустило проект Inside Music, который представляет собой нечто вроде эквалайзера в виртуальной реальности. Продукт разработан на базе технологии WebVR в сотрудничестве с музыкальным подкастом Song Exploder.

Inside Music можно использовать как в очках виртуальной реальности, так и просто в браузере. Песни в приложении разбиты на партии вроде барабанов, вокала и гитары. Каждая партия — это сфера, которую можно включать и отключать нажатием на неё. Так вы получаете возможность слышать только те компоненты песни, которые хотите.

Изначально в приложении доступны песни лишь нескольких исполнителей — например, Phoenix, Alarm Will Sound, Clipping и Perfume Genius. Однако код проекта находится в открытом доступе, поэтому разработчики смогут значительно расширить список композиций.

«Я люблю музыку, и для меня очень важно сделать её более доступной для каждого, — заявил творческий руководитель Creative Labs Александр Чен (Alexander Chen). — Я занялся этим экспериментом с музыкой и кодом, чтобы выяснить, есть ли способы дать людям простую возможность исследовать музыку».

«[Виртуальная реальность] объединяет простое стерео, к которому мы привыкли при прослушивании записанной музыки, и опыт погружения в живую музыку, — рассказал Гришикеш Хируэй (Hrishikesh Hirway), автор подкаста Song Exploder, сайту VentureBeat. — И это делает процесс прослушивания музыки менее пассивным и более динамичным и меняющимся в зависимости от поведения пользователя. Виртуальная реальность — это холст, который пока существует сам по себе, но музыкальный потенциал которого нам предстоит раскрыть».