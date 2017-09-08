Новый iPhone окажется в дефиците сразу после анонса

Компания Apple может не справиться с необходимыми объемами поставок нового поколения смартфонов iPhone. Дефицит может возникнуть в первые же дни поставок после презентации, которую в Apple официально назначили на 12 сентября 2017 г. и переносить не собираются, сообщила Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Дефицит с необходимыми объемами поставок iPhone может возникнуть в связи с тем, что контрактный производитель, тайваньская Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision), приступила к производству смартфонов с месячным отставанием от графика, сообщает WSJ.

Ключевой проблемой при производстве источники WSJ называют сложность сборки iPhone 8, а также ряд технических особенностей дизайна новых смартфонов, решение по части которых затянулось до последнего момента.