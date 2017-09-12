В Беларуси зафиксирована высокая активность трояна Stantinko

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в августе 2017 года, составленный при помощи облачной системы ESET LiveGrid.

В августе эксперты ESET выполнили анализ бэкдора Gazer, который используется в атаках на правительственные и дипломатические учреждения Европы и бывших союзных республик. Вредоносная программа разработана АРТ-группой Turla и предназначена для кибершпионажа.

Первую строку рейтинга киберугроз по Беларуси занимает представитель рекламного ПО Win32/Adware.PBot, который используется для показа баннеров и всплывающих окон. Сохраняет высокие позиции троян Stantinko, предназначенный для загрузки и запуска в зараженной системе других вредоносных программ, сбора информации и выполнения других команд атакующих.

Глобальный рейтинг киберугроз возглавили две программы из семейства рекламного ПО – JS/Adware.AztecMedia и JS/Adware.Imali. Сохраняет положительную динамику SMB/Exploit.DoublePulsar.

В июле 5,21% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.