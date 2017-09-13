«Доктор Веб» обнаружил угрозу, исходящую от устройств IoT

Компания «Доктор Веб» обнаружила новую угрозу, исходящую от устройств Интернета вещей (IoT): мусорные рассылки по электронной почте.

Концепция IoT стремительно набирает популярность. По оценкам, в мире сейчас насчитывается более 6 миллиардов «умных» устройств с сетевым подключением. Само собой, это не могло остаться без внимания со стороны киберпреступников.

Как показало проведённое специалистами «Доктор Веб» исследование, злоумышленники начали использовать инфицированные IoT-устройства для рассылки спама. Для заражения применяется вредоносная программа Linux.ProxyM, нацеленная на платформу Linux. Этот троян запускает на инфицированном устройстве SOCKS-прокси-сервер. Зловред способен детектировать так называемые «ханипоты» — специальные ресурсы, созданные исследователями вредоносных программ в качестве приманки для злоумышленников.

Существуют сборки трояна для устройств с архитектурой x86, MIPS, MIPSEL, PowerPC, ARM, Superh, Motorola 68000 и SPARC. Иными словами, зловред работоспособен практически на любом устройстве под управлением Linux. Это могут быть, скажем, IP-камеры, роутеры, телевизионные приставки и пр.

Для рассылки почтового мусора троян получает от управляющего сервера команду, содержащую адрес SMTP-сервера, логин и пароль для доступа к нему, список почтовых адресов и сам шаблон сообщения. В спам-письмах рекламируются различные сайты категории «для взрослых». Анализ показывает, что в среднем в течение суток каждое заражённое зловредом устройство рассылает около 400 сообщений.