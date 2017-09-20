В Беларуси разработан коллаборативный робот-манипулятор, сообщил БЕЛТА генеральный директор компании Rozum Robotics Виктор Хаменок.

"Мы разработали робот-манипулятор. Он похож на человеческую руку, у него есть что-то вроде пальцев, которыми он захватывает объект, может перекладывать грузы, например с конвейера в коробку, заниматься тестированием продукции. Ему под силу любые повторяющиеся действия. Он может выполнять задачи в пределах 70 см вокруг себя и подымать груз весом 3 и более кг. Этот робот является коллаборативным, так как он может работать вместе с человеком без защитных барьеров: у него есть интеллектуальная система предотвращения столкновения. Роботом можно управлять с планшета или смартфона по защищенной беспроводной сети. Он может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - рассказал Виктор Хаменок.

Проектирование и сборка робота производятся в Беларуси, а 95% компонентов - собственная разработка компании. По словам гендиректора Rozum Robotics, в основном такие роботы используются в промышленности для оптимизации производства. Но сейчас их начинают активно применять в разных отраслях - здравоохранении, сельском хозяйстве.

"Этого робота можно приспособить практически для любого производства: везде есть определенные операции, повторяющиеся действия, которые можно автоматизировать. Робот может освободить человека от скучной, монотонной работы либо работы с опасными химическими веществами. Например, мы разговаривали с представителями одной фабрики, которая занимается изготовлением обуви. У них есть необходимость приклеивать подошву к ботинку, а для этого нужно равномерно нанести клей. Человек не может справиться с этой работой так идеально, как робот, к тому же, такой труд вреден для здоровья, поэтому эту операцию выгоднее автоматизировать. К нам сейчас приходят не только с предприятий, медики тоже интересуются. Если установить на робота необходимое оборудование, то его можно будет использовать, например, вместо рентгеновского аппарата. И сельское хозяйство проявляет интерес: аграриям пригодился бы робот для сбора огурцов, помидоров или яблок", - отметил он.

Компания планирует в будущем выпускать модели роботов с разным рабочим радиусом, разной грузоподъемностью - 5, 10 и более кг. Также в планах различные приспособления для роботов-манипуляторов, чтобы их можно было легко интегрировать в производственные системы.

"Сейчас мы подготовили партию роботов для поставки на белорусские предприятия. Производство планируем начать с нескольких десятков роботов в месяц, а с выходом на международный рынок в 2018 году - от 100 штук в месяц", - добавил Виктор Хаменок.