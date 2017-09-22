Около половины продаж Apple в Беларуси приходится на айфоны

Самым популярным у белорусов гаджетом Apple оказался iPhone – на него приходится 45% всех «яблочных» продаж. Такой информацией поделилась сеть i-Store накануне открытия магазина Apple Premium Reseller в ТРЦ Galleria Minsk.

Продажи смартфонов Apple в Беларуси неуклонно растут. Наибольшим спросом с начала года пользуются три модели – iPhone 7, iPhone 6S и iPhone SE. Белорусы также проявляют большой интерес к MacBook Pro – ноутбукам для профессиональной работы с диагональю в 13,3 и 15.4 дюйма. На них приходится около 17% проданных в стране девайсов Apple.

На третьем месте – iPad, которые покупают в 15% случаев. Седьмое поколение планшетов включает улучшенный экран, производительных процессор Apple A9 и сканер отпечатка пальцев. Около 6% покупок касаются MacBook Air – сверхтонких ноутбуков, работающих без подзарядки до 12 часов. Еще 3% продаж приходятся на настольные компьютеры iMac с графическим процессором Radeon Pro 500.

Напомним, в конце сентября на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk откроется магазин Apple Premium Reseller. В нем будут шоу-рум и секция «гениев» – Flex Table, за которым станут консультировать по любым вопросам, в том числе настройкам. Мировые новинки в магазин станут поступать в числе первых, а цены будут оставаться на рыночном уровне