Эксперты: треть сотрудников крали конфиденциальные данные у экс-работадателей

Около трети сотрудников хотя бы раз в карьере мстили бывшим работодателям – украли рабочие материалы, уничтожили ценные документы или обнародовали конфиденциальные сведения. Это выяснила компания ESET в ходе опроса пользователей.

Респондентам предложили выбрать подходящий вариант ответа на вопрос «Вредили ли вы когда-нибудь бывшим работодателям?».

20% респондентов скопировали рабочие материалы, базы клиентов, отчеты, планы и другие документы, чтобы впоследствии использовать их на новой работе или перепродать.

Около 5% участников опроса признались, что им доводилось уничтожать документы, переписку или программное обеспечение работодателя при увольнении.

2% опрошенных после ухода из компании публиковали конфиденциальную информацию в интернете или офлайн, чтобы отомстить бывшему работодателю.

Еще 7% респондентов активно пользовались недоработками ИТ-специалистов с прошлого места работы – они заходили на корпоративные ресурсы или рабочую почту удаленно.

66% опрошенных никогда не делали ничего подобного, покидая старое место работы.

Далеко не все инциденты информационной безопасности в компаниях – результат злонамеренных действий, значительная часть нарушений связана с некомпетентными или недобросовестными сотрудниками.

Участники опроса ESET перечислили действия, не запрещенные в их корпоративной сети. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

73% опрошенных без проблем подключают к рабочим компьютерам и ноутбукам USB-флэшки и другие внешние носители. 47% копируют любые документы, вне зависимости от степени конфиденциальности, и делают скриншоты.

47% опрошенных могут себе позволить отправлять рабочие документы на личную почту. Даже если сотрудники делают это из лучших побуждений (например, чтобы поработать сверхурочно), существует риск утечки конфиденциальных данных.

67% опрошенных распечатывают любые документы, 56% открывают любые сайты, а 44% самостоятельно решают, какое программное обеспечение установить на рабочий компьютер.

Наконец, еще одно потенциальное следствие человеческого фактора – проблема эффективности. По данным ресурса VoucherCodesPro, сотрудники тратят на соцсети в офисе в два раза больше времени, чем дома.

28% участников опроса ESET признались, что в течение рабочего дня сидят в соцсетях, хотя их работа с этим не связана. Еще 21% респондентов в рабочее время занимаются на фрилансе сторонними проектами, не имеющими отношения к основному работодателю.

«Общеизвестно, что с бывшими или действующими сотрудниками связано большинство инцидентов информационной безопасности в компаниях, – комментирует Сергей Кузнецов, менеджер по группе продуктов ESET Russia. – Мы представляем в России новое решение Safetica, предназначенное для защиты от широкого спектра угроз, связанных с человеческим фактором. Safetica предотвращает злонамеренные действия инсайдеров, предотвращает случайные утечки информации, а также решает проблемы продуктивности труда персонала».