Apple столкнулась с проблемами при производстве сканеров лица для iPhone X

Apple столкнулась с очередными проблемами при производстве iPhone X, что добавляет опасений по поводу дефицита смартфонов после их выхода.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомлённые источники, новые трудности связаны с изготовлением двух компонентов, которые в Apple называют «Ромео» и «Джульеттой». Они используются в системе распознавания лиц Face ID в iPhone X.

Модуль «Ромео», производимый компаниями LG Innotek и Sharp, проецирует на лицо пользователя более 30 тыс. невидимых точек для определения уникальных параметров, по которым идентифицируется владелец устройства. Модуль «Джульетта» содержит ИК-камеру, которая считывает точечную структуру, создаёт изображение в инфракрасном спектре и отправляет данные в процессор, где выполняется проверка соответствия.

По данным издания, американской корпорации потребовалось больше времени для сборки модулей «Ромео», чем «Джульетты». Это осложняет серийное производство телефонов и может стать причиной острой нехватки iPhone X после намеченного на 3 ноября появления новинки в магазинах, отмечает собеседник WSJ.

Ранее газета писала, что летом у Apple возникли проблемы с производством OLED-дисплеев, что и стало причиной отложенного запуска iPhone X. Напомним, новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, представленные вместе с iPhone X, уже продаются.