В Минске открылся первый шоурум Apple с секцией экспертов

В ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин i-Store в топовом статусе Apple Premium Reseller. Его отличают шоурум со стендами, большая демонстрационная зона и специальная секция экспертов, которые консультируют и обучают посетителей.

Магазин расположен на первом этаже торгового центра. На площади в 100 «квадратов» организованы стенды с последними девайсами Apple и демо-зона Beats с одноименными наушниками. Каждую новинку можно протестировать лично: например, послушать музыку на планшете или посмотреть фильм на ноутбуке. Предусмотрели и стол для обучения – развивать техно-навыки могут как взрослые, так и дети.

Помещению придали современный интерьер по стандартам Apple. Дизайн-проект нового i-Store создавали специалисты из Купертино, а в Минске его реализовали с точностью до каждого аксессуара. Мебель привезли из Европы, паркет – из Канады, а стены покрыли специальными световыми панелями. Основная идея – погрузить посетителя в мир Apple, чтобы он заглядывал в магазин не только за покупками.

Еще одним отличием стала специальная секция консультаций и обучения Flex Table – по аналогии с «баром гениев» в американских магазинах Apple. Любой посетитель может присесть за стол и получить помощь от эксперта, в том числе как выбрать или настроить то или иное устройство.

В магазине собраны практически все устройства Apple, которые дополняют многочисленные аксессуары других брендов. Мировые новинки будут появляться здесь одними из первых в Беларуси, а цены обещают держать на рыночном уровне. Причем время от времени их будут снижать. В частности, к открытию i-Store последние iPad и MacBook на три дня «постройнели» в цене на 25%.

Владельцем магазина выступает компания «АСБК», открывшая в 2012 году i-Store на улице Ленина. Однако практически все процессы, будь то выбор места, оформление магазина и обучение персонала, происходили с участием калифорнийских специалистов. «Apple отслеживал каждую деталь, все должно было соответствовать высоким стандартам. Так что новый магазин ничем не уступает тем, что работают в Америке, Европе и Азии», – пояснили в компании.