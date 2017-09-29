Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки

Сегодня в полночь стартовали российские продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но в ряде стран, включая Тайвань, они начались еще в прошлую пятницу, 22 сентября.

Сразу же после начала продаж от десятков первых владельцев iPhone 8 посыпались жалобы на раздражающее нерегулярное потрескивание в динамике устройства во время телефонного разговора. Apple признала проблему и пообещала выпустить обновление.

На этом проблемы новых смартфонов не закончились, поскольку, согласно информации тайваньских медиа, в стране зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus. Согласно информации тайваньского сайта CN Beta, девушка по имени Ву (Wu) из города Тайчжун, что на западе Тайваня, 23 сентября, в субботу, приобрела новый iPhone 8 Plus в золотом корпусе с 64 ГБ памяти.

В рабочем состоянии аппарат продержался всего три дня, и взорвался днем во вторник во время процесса зарядки. Источник подчеркивает, что аккумулятор взорвавшегося iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и заряжался от оригинального фирменного зарядного устройства.

По словам владелицы смартфона, взрыв и последовавшая за ним деформация устройства происходили на протяжении примерно трех минут. Взрыв оказался настолько сильным, что смог оторвать дисплейный модуль от корпуса смартфона.

По данным тайваньского источника, владелица взорвавшегося iPhone 8 Plus является последовательным поклонником продукции Apple и приобретала все смартфоны компании начиная с iPhone 4, однако такой случай произошел с ней впервые.

После происшествия взорвавшийся iPhone 8 Plus был отправлен на фабрику изготовителя для проведения расследования инцидента и выяснения причин взрыва.