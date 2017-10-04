Экс-директор Intel Пол Отеллини скончался в возрасте в 66 лет

Компания Intel сообщила, что вчера в возрасте 66 лет во сне ушёл из жизни Пол Отеллини (Paul Otellini).

Отеллини занимал пост главного исполнительного директора Intel с 2005 по 2013 год. При этом в компании он работал с 1990 года. За восемь лет руководства Отеллини доход Intel превысил суммарный доход за предыдущие 45 лет существования процессорного гиганта.

В 1972 году Отеллини получил диплом бакалавра по экономике, а спустя два года получил степень магистра делового администрирования. Причина смерти не сообщается.