Новый калийный рудник построят по новой для Европы технологии

На территории будущего Нежинского горно-обогатительного комбината в октябре завершат бурение скважин и приступят к их заморозке, а velcom тем временем запустил здесь первую в стране базовую станцию связи на солнечных батареях. Рудник обещают возвести к 2021 году, а проходку стволов шахты совершат уникальным способом – с помощью механизированных установок (стволопроходческих комплексов).

Строители завершают бурение скважин глубиной около 160 метров, после чего приступят к заморозке породы. Для этого на площадке подключат замораживающую станцию – контейнеры с оборудованием уже привезли из Германии. Хладагент будет циркулировать на большой глубине в течение восьми месяцев и охладит грунт до минус 35 градусов, после чего можно будет установить тюбинговые колонны – в результате шахта будет полностью закрыта от подземных вод. Строители будут параллельно строить два ствола – клетьевой (для спуска и подъема людей) и скиповой (для транспортировки руды).

Использование ледопородного ограждения специалисты называют мировой практикой, позволяющей строить на заболоченной местности с обильными грунтовыми водами. Подрядчиком выступает немецкая компания Deilmann-Haniel, которая уже более 130 лет занимается бурением тоннелей.

«Славкалий» рассчитывает перейти к основной стадии строительства – проходке шахтных стволов – в середине 2018 года. На строительной площадке будут работать специальные стволопроходческие комплексы SBR, которые сейчас собирают на заводе Herrenknecht в Германии. С их помощью строители осуществят проходку механизированным способом, не прибегая к взрывам. Беларусь станет второй после Канады страной, где используют такую технологию бурении шахт.

Первым запущенным объектом на площадке стала единственная в стране базовая станция связи на солнечных батареях. Построил её velcom для своих абонентов менее чем за месяц. Использование гелиоустановок объясняется временным отсутствием электросетей, которые обычно и питают вышки мобильной связи.

Работает базовая станция от гибридной электростанции, которая включает в себя солнечные панели, аккумуляторы и дизель-генератор. Рядом с вышкой связи закреплены 54 солнечные панели общей площадью 77 кв.м, которые суммарно выдают до 14 киловатт электроэнергии. Солнечные панели не только питают базовую станцию, но и заряжают аккумуляторы, которые позволяют мачте связи работать ночью и в пасмурную погоду. Зимой также будет задействована дизель-электростанция, в то же время большую часть года базовая станция будет работать только от энергии солнца.

Рядом с рудником также вырастет строительный городок. Всего же в возведении комбината будет задействовано 1,5-2 тыс. человек.

В будущем на площадке также построят обогатительный комбинат мощностью 1-2 млн. тонн калийных удобрений в год. Кроме того, рядом с комбинатом возведут газовую ТЭЦ. В октябре китайский подрядчик возьмется за создание временной линии электроснабжения. До конца года также обещают приступить к строительству пятикилометровой подъездной автодороги, а в будущем к комбинату проложат и рельсы для локомотивов. Нежинский горно-обогатительный комбинат приобретет завершенный вид в 2021 году. В его строительство планируют вложить около $2 млрд.