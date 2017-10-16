Российским чиновникам разрешат закупать белорусское ПО

Российским чиновникам разрешат беспрепятственно закупать не только отечественное ПО, но и софт, созданный в Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии — в странах, которые наравне с Россией входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это следует из проекта постановления Правительства, подготовленного Минкомсвязи.

Напомним, с 1 января 2016 г. российские госведомства в вопросах закупок зарубежного софта обязаны в приоритетном порядке подбирать решения из курируемого Минкомсвязи Реестра отечественного ПО. Закупать зарубежный софт чиновникам разрешено лишь в том случае, если они сумеют обосновать, что программы с требующимися им характеристиками в этом Реестре отсутствуют.

В соответствии с новым постановлением госведомствам позволят не обосновывать приобретение зарубежного софта, если дело будет касаться стран, входящих в ЕАЭС. Как можно судить по тексту проекта постановления, к отбору программ из ЕАЭС будут подключены эксперты из Евразийской экономической комиссии.

Отметим, что по некоторым данным, клуб ЕАЭС вскоре может расшириться на Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Индию, Китай, Иран, Монголию, Турцию и Тунис.