Microsoft скрыла похищение своей базы данных

Пять бывших сотрудников Microsoft независимо друг от друга заявили агентству Reuters, что секретная база данных корпорации о неисправленных уязвимостях в ее ПО была взломана в 2013 г. За взломом предположительно стояла APT-группировка Wild Neutron, атаковавшая также Facebook, Twitter, Apple и другие ИТ-компании Кремниевой долины.

В начале 2013 г. Microsoft коротким сообщением подтвердила, что некоторое количество ее компьютеров стали жертвой атаки, но тогда представители компании заявили, что у них «нет сведений об утечках пользовательских данных».

Пользовательские данные действительно едва ли интересовали тогда злоумышленников. База данных хранила сведения о критических и не исправленных еще уязвимостях в Windows и других программах Microsoft.