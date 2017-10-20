СМИ: Apple готовит к выпуску дешевые версии iPhone X

Выходящее на китайском языке деловое издание Economic Daily рассказало со ссылкой на неназванные источники среди поставщиков компонентов о том, что Apple в настоящее время разрабатывает две новые версии смартфонов iPhone, которые будут поддерживать «большинство, если не все» технологии флагманской модели iPhone X, но при этом будут обладать меньшей ценой.

По данным Economic Daily, «бюджетные» версии iPhone X имеют рабочие названия Lisbon (Лиссабон, столица Португалии) и Hangzhou (Ханчжоу, город в Китае).

Основной причиной создания менее дорогих версий iPhone X источники Economic Daily считают специфику внутреннего китайского рынка, сверхчувствительного к высоким ценам.

По данным источников Economic Daily, Apple разделит новые смартфоны iPhone образца 2018 года на два ценовых сегмента. Согласно этой информации, аппарат iPhone X высшей ценовой категории (high-end) получил название Lisbon, менее дорогая модель получила имя Hangzhou.