Белорусский банк провёл первую сделку по технологии блокчейн‍

В Беларуси проведена первая в стране международная банковская сделка по технологии блокчейн (Blockchain), ее реализовала группа Сбербанка РФ на базе своей белорусской дочки БПС-Сбербанк.

Группа Сбербанк разработала информационную систему на базе технологии блокчейн, которая применяется для расчетов в форме аккредитива. Технология позволяет контролировать в реальном времени весь жизненный цикл сделки, упрощает документооборот, увеличивает скорость расчетов, оптимизирует расходы компании, а алгоритм сверки данных без потери конфиденциальности обеспечивает надежную защиту всех операций. Комбинируя свойства аккредитива с возможностями блокчейн, стороны получают полную уверенность в том, что условия сделки будут выполнены.

"Платформа позволила БПС-Сбербанку открыть аккредитив в течение нескольких минут после загрузки клиентом банка в систему соответствующих инструкций (по сути — подтвердить условия, загруженные клиентом). В свою очередь ПАО Сбербанк добавил свое подтверждение к аккредитиву, что позволило бенефициару увидеть аккредитив в системе. Таким образом, понадобилось не более 20 минут для прохождения аккредитивом пути от инструкций аппликанта до авизования бенефициару", — рассказали в банке.