Худшим антивирусом для Android стал антивирус Google

В ходе первого независимого тестирования, проведенного лабораторией AV-Test, антивирус Google Play Protect смог перехватить всего лишь 65,8% совершенно новых вредоносных программ, и с трудом выявил 79,2% вредоносов, которым исполнился один месяц.

В результате по обеим категориям Play Protect оказался в самом низу рейтинга. Play Protect - собственный защитный сервис, с помощью которого постоянно сканируются все приложения, опубликованные на Google Play Store. Проверке также подвергаются приложения, установленные на пользовательских устройствах: с версии Android 8.0 Oreo Play Protect является компонентом мобильного приложения Google Play для конечных пользователей.

Всего тестированию подверглись 20 мобильных антивирусов. Шесть из них успешно перехватывали 100% новейших вредоносов, ещё восемь справились на 99%.

13 из 20 защитных решений перехватили все вредоносные программы «месячной давности», и, кроме Google Play Protect, никто не показал результаты ниже 93%. Несмотря на все парадные маркетинговые реляции о том, что этот инструмент обеспечивает «идеальную» защиту, результаты Play Protect оказались откровенно слабыми.