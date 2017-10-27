Запас Apple iPhone X в России исчерпался через 5 минут после открытия предзаказа

Строго в соответствии с графиком, Apple начала приём предзаказов на флагманский смартфон iPhone X в пятницу вскоре после 12:01 утра по тихоокеанскому времени (10:01 мск) через специальное приложение Apple Store для iOS и в интернет-магазине Apple.com.

Приложение Apple первым предоставило доступ к предварительным заказам на iPhone X, за ним после короткой задержки последовал интернет-магазин Apple.com, а затем наступила очередь сайтов телекоммуникационных операторов.

Как сообщает ресурс appleinsider.com, в этом году продвижение предзаказов идёт гораздо спокойнее, чем при предыдущих запусках продуктов Apple, хотя первоначальный запас смартфонов вскоре начал демонстрировать все признаки истощения. По последним данным, он исчерпался спустя 10 минут после открытия предзаказа. В России запас iPhone X для предзаказа, как утверждает TJournal, закончился ещё раньше — через 5 минут.

Сегодняшний дебют продаж iPhone X следует за выходом моделей iPhone 8 и 8 Plus в прошлом месяце. В отличие от iPhone 8, смартфон iPhone X доступен только в серебристом и сером исполнении с 64 или 256 Гбайт флеш-памяти. Цены начинаются с $999 за 64-Гбайт версию и $1499 за модель с флеш-накопителем ёмкостью 256 Гбайт.

В дополнение к смартфону Apple представила новые кожаные и силиконовые чехлы, а также чехол-книжку iPhone X Leather Folio стоимостью $99. Как и iPad Smart Cover, чехол Folio взаимодействует с датчиком Холла для отключения или включения спящего режима устройства.