В БГУ пройдет юбилейный чемпионат мира по программированию

Юбилейный четвертьфинал Чемпионата по программированию среди студентов Западного региона стартует 1 ноября в БГУ (ул. Ульяновская, 8). Начало в 10.30. В церемонии открытия планируется участие ректора БГУ Андрея Короля. Также с приветственным словом выступит декан факультета прикладной математики и информатики Павел Мандрик.

Участниками соревнований станут более 55 студенческих команд из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области России. Нашу страну представят более 15 сборных, среди которых команды БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, Белорусского государственного технологического университета. В число иностранных программистов вошли студенты Вильнюсского университета, Латвийского университета, Университета Тарту, Балтийского Федерального университета имени Иммануила Канта и др.

Основной тур соревнований пройдет 2 ноября в БГУ (пр-т. Независимости, 4, спортзал, 3 этаж). Начало в 10.00. По итогам четвертьфинального отбора будут определены победители. Они получат право участвовать в полуфинале чемпионата в декабре нынешнего года в Санкт-Петербурге. Финал пройдёт в апреле 2018 года в Пекине.

В юбилейную программу включены два мастер-класса ИT-компаний Беларуси, которые организуются 1 ноября в 12.00 (ул. Ульяновская, 8). В день открытия состоится праздничный концерт, куда включены музыкальные номера Хоровой капеллы и творческих коллективов БГУ.

Отметим, БГУ с 1998 года является обладателем сертификата университета-организатора Чемпионата по программированию среди студентов. Такой высокий статус присужден БГУ за 20-летнюю организацию этого масштабного мероприятия и высокие результаты выступления студентов БГУ.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и две «серебряных» награды (2012 г., Польша и 2013 г., Россия).