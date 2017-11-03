WhatsApp не работает по всему миру

Мессенджер WhatsApp испытывает глобальный сбой в работе. Пользователи не могут получать и отправлять сообщения — по-видимому, из-за проблем с серверами, предполагает издание. При этом внешне мессенджер выглядит вполне работоспособным — пользователи могут без проблем загрузить список контактов и предшествующую переписку в чате.

Но как только пользователь заходит в чат, он видит постоянное сообщение «Подключение...», которое так и не сменяется статусом готовности к работе. Закрытие и повторное открытие приложения не помогает — сообщение появляется вновь. WhatsApp Web — клиент мессенджера для ПК — испытывает те же трудности.

Сайт Down Detector, отслеживающий работоспособность приложений, также показывает наличие проблем с WhatsApp. По данным сайта, около 60% пользователей мессенджера испытывают проблемы с подключением, 25% — с отправкой и получением сообщений, а 14% вообще не могут войти в систему. Проблемы начались около 8:00 по Гринвичу, сообщает ресурс.