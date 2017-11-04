В Минске прошла конференция «Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты»

2 ноября 2017 года проведена Международная научно-практической конференции «Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты», организатором которой выступили Институт нацбезопасности и Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.

В конференции приняли участие представители специальных служб из таких стран, как: Азербайджан (служба внешней разведки, служба государственной безопасности), Казахстан (Посольство Республики Казахстан в РБ, комитет национальной безопасности, служба государственной охраны, МВД), Российская Федерация (ФСБ, корпорация "Ростех", производители СЗИ и научные институты), Республика Узбекистан (Служба национальной безопасности), Представители СНГ (Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств СНГ), ОДКБ (Секретариат и Парламентская Ассамблея).

Участниками мероприятия изучены передовые научно-технические методы защиты информации, такие, как операционная система «Astra Linux Special Edition» и программный комплекс средств виртуализации «Брест». Также

Указанные решение позволяют обеспечить надёжную защиту государственных информационных ресурсов, успешно противодействовать деятельности иностранных технических разведок, в том числе, при организации межгосударственного взаимодействия.

Участники постановили одобрить результаты работы международной конференции, опубликовать материалы экспертов отдельным сборником, а резолюцию конференции направить в заинтересованные государственные органы Республики Беларусь и государств-участников конференции.