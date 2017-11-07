Себестоимость iPhone X оценена в $357,5 при цене в $999

Сотрудники TechInsights оценили себестоимость флагманского смартфона iPhone X, продажи которого компания Apple начала на прошлой неделе.

Напомним, что iPhone X оснащён OLED-дисплеем Super Retina с диагональю 5,8 дюйма, разрешением 2436 × 1125 пикселей и контрастностью до 1 000 000:1. Оснащение включает двойную 12-Мп камеру с широкоугольным и телеобъективом, фронтальную 7-Мп камеру TrueDepth, процессор A11 Bionic, 64 или 256 Гбайт флеш-памяти, а также модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

Одним из самых дорогих компонентов iPhone X, по оценкам специалистов TechInsights, является экран: его стоимость, по подсчётам, составляет $65,5. Другим дорогостоящим элементом названа рамка вокруг корпуса, выполненная из «хирургической нержавеющей стали»: эта часть оценена в $36.

Цена других компонентов не уточняется, но говорится, что себестоимость смартфона составляет $357,5 в версии с 64 Гбайт флеш-памяти. В рознице аппарат предлагается по цене от $999. Таким образом, если верить оценкам TechInsights, «яблочная» империя зарабатывает $641,5 на каждом проданном экземпляре iPhone X.

Конечно, нужно учитывать и то, что Apple затрачивает немалые деньги на исследования, рекламу, логистику и прочее, но разница между себестоимостью смартфонов компании и их розничной ценой всё-таки очень высока.