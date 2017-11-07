Фальшивую версию WhatsApp скачали более 1 млн пользователей

Фальшивую версию мессенджера WhatsApp скачали свыше 1 млн пользователей, до того как ее удалили из Google Play Store.



Участники форума на Reddit, как отмечает телеканал, рассказали, что фальшивая версия могла загружать определенные программы на устройства пользователей, а также содержала рекламу.



Создатели этой версии смогли сделать так, чтобы она выглядела как настоящая, которую разработала компания WhatsApp Inc. Они использовали то же название, но заменили пробел другим символом. Для пользователей этот символ выглядит также, как пробел.



