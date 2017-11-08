Эксперты рассказали про активность вредоносного ПО в Беларуси в октябре

ESET рассказала об активности вредоносного ПО в Беларуси в октябре 2017 года, отчет был составлен на основе собственной платформы ESET LiveGrid.

24 октября российские СМИ, а также украинские организации подверглись атаке шифратора Diskcoder.D (Bad Rabbit). Система телеметрии ESET зафиксировала сотни атак вредоносной программы. Большинство срабатываний антивирусных продуктов ESET пришлось на Россию и Украину, затронуты также Турция, Болгария и некоторые другие страны. В Беларуси массового заражения Diskcoder.D не отмечено.

По данным вирусной лаборатории ESET, Diskcoder.D – модифицированная версия шифратора, известного как Petya/NotPetya. Для его распространения злоумышленники скомпрометировали популярные сайты, внедрив в них вредоносный JavaScript. Заразив одну рабочую станцию в организации, шифратор может распространяться внутри сети через протокол SMB.

Антивирусные продукты ESET блокируют угрозу современными эвристическими и облачными технологиями защиты. Угроза добавлена в базы данных вирусных сигнатур с обновлением 16295.

На первой строке белорусского рейтинга киберугроз октября рекламное ПО Win32/Adware.PBot. Программа предназначена для демонстрации рекламных объявлений. В первую тройку угроз впервые вошел эксплойт SMB/Exploit.DoublePulsar.

В глобальном рейтинге угроз положительную динамику сохраняет только одна программа – SMB/Exploit.DoublePulsar.

В октябре 6,27% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.