Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля

Версия для печати
Компания Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию.
Реакция Apple последовала только после того, как сообщение пользователя Reddit, описавшего проблему «замерзающего» экрана iPhone X, набрало более сотни откликов, в которых отметились пользователи смартфона с аналогичной проблемой.
В официальном ответе Apple сообщается следующее: «Нам известны случаи, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого понижения температуры окружающей среды. Реагирование экрана возвращается через несколько секунд. Эта проблема будет учтена в следующем обновлении программной прошивки».
Комментарии
И что, а сколько говноандроидов замерзает, и все молчат?
Так. У кого-то "андроид" замерзал? Признавайтесь.
У меня при нуле не замерзал.
Если менталу допустимо использование слова "говноандроидов", то значит допустима и такая классификация:
Добавить комментарий