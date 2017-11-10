Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля

Компания Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию.

Реакция Apple последовала только после того, как сообщение пользователя Reddit, описавшего проблему «замерзающего» экрана iPhone X, набрало более сотни откликов, в которых отметились пользователи смартфона с аналогичной проблемой.

В официальном ответе Apple сообщается следующее: «Нам известны случаи, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого понижения температуры окружающей среды. Реагирование экрана возвращается через несколько секунд. Эта проблема будет учтена в следующем обновлении программной прошивки».