Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля

Компания Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию.

Реакция Apple последовала только после того, как сообщение пользователя Reddit, описавшего проблему «замерзающего» экрана iPhone X, набрало более сотни откликов, в которых отметились пользователи смартфона с аналогичной проблемой.

В официальном ответе Apple сообщается следующее: «Нам известны случаи, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого понижения температуры окружающей среды. Реагирование экрана возвращается через несколько секунд. Эта проблема будет учтена в следующем обновлении программной прошивки».

 

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

cnews.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя mental

mental

И что, а сколько говноандроидов замерзает, и все молчат? 

-1
Аватар пользователя mike

mike

mental пишет:

И что, а сколько говноандроидов замерзает, и все молчат? 

Так. У кого-то "андроид" замерзал? Признавайтесь.

У меня при нуле не замерзал.

Аватар пользователя Dim_MSQ

Dim_MSQ

Если менталу допустимо использование слова "говноандроидов", то значит допустима и такая классификация:

Добавить комментарий