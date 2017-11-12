Фальшивый редактор Windows Movie Maker выманивает деньги у пользователей

Компания ESET раскрыла новую мошенническую схему: киберпреступники пытаются нажиться на пользователях, распространяя фальшивую версию одной из популярных программ Microsoft.

Речь идёт о приложении Windows Movie Maker. Это простой и функциональный видеоредактор, снискавший довольно высокую популярность. Увы, Microsoft прекратила поддержку программы 10 января нынешнего года, и редактор недоступен для загрузки с сайта корпорации. Но многие пользователи продолжают искать Windows Movie Maker на сторонних ресурсах. Этим и воспользовались сетевые мошенники.

В Сети появилась специально модифицированная версия видеоредактора, предназначенная для сбора денег. Установив эту программу с сайта мошенников, пользователь получит вполне рабочую версию Windows Movie Maker. Но если программа Microsoft бесплатна, то злоумышленники позиционируют свою версию как пробную. Пользователю настойчиво предлагается заплатить около $30 за полнофункциональную редакцию — сначала при запуске, далее при попытках сохранить новый контент.

Любопытно, что сайт злоумышленников с подделкой оказывается на первых позициях в поисковых выдачах Google и Bing по запросам «Movie Maker» и «Windows Movie Maker». Таким образом, шансы на то, что потенциальная жертва перейдёт на страницу загрузки, весьма высоки.

Впрочем, распознать источник подделки несложно: фальшивая версия Windows Movie Maker распространяется с одноимённого сайта в зоне .org — windows-movie-maker.org.