Голосовой помощник Google Assistant появится на планшетах с Android

Отказ от интеграции фирменного голосового ассистента Google Assistant на планшетные компьютеры под управлением Android вызвал бурю негодования со стороны пользователей, которые не смогли найти логическое объяснение данному шагу. Сама Google отказалась комментировать причины недоступности Google Assistant для планшетов, отметив, что в списке первостепенных задач «перенос» цифрового помощника у них не значится.

Спустя почти 8 месяцев Google намекнула, что работа над адаптацией Google Assistant всё-таки ведётся, поэтому внедрение цифрового помощника в Android-среду планшетных компьютеров остаётся делом времени.

Напомним, что преимуществами голосового управления посредством ИИ-подобного алгоритма Google Assistant сейчас могут воспользоваться обладатели смартфонов на базе ОС Android, а также владельцы устройств с Chrome OS «на борту». Не остались без Google Assistant даже сторонники гаджетов от Apple, которые могут установить соответствующее ПО для iOS.

В бета-версии Google App с индексом «7.16», доступного участникам тестовой программы, найдены упоминания о поддержке Google Assistant планшетными компьютерами. Правда, на данном этапе предлагаемая сборка ПО лишь намекает на предстоящую интеграцию без возможности активировать и задействовать Google Assistant.